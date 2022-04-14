Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Informasjon BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Offisiell nettside: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Kjøp BLUEBERRY nå!

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.60K $ 12.60K $ 12.60K Total forsyning: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M Sirkulerende forsyning: $ 994.85M $ 994.85M $ 994.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.60K $ 12.60K $ 12.60K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) pris

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUEBERRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUEBERRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLUEBERRYs tokenomics, kan du utforske BLUEBERRY tokenets livepris!

BLUEBERRY prisforutsigelse Vil du vite hvor BLUEBERRY kan være på vei? Vår BLUEBERRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLUEBERRY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!