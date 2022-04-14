Blue Whale (WHALE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blue Whale (WHALE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blue Whale (WHALE) Informasjon Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale. Offisiell nettside: https://www.bluewhale.wtf Kjøp WHALE nå!

Blue Whale (WHALE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blue Whale (WHALE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.39K $ 41.39K $ 41.39K Total forsyning: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Sirkulerende forsyning: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.39K $ 41.39K $ 41.39K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Blue Whale (WHALE) pris

Blue Whale (WHALE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blue Whale (WHALE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHALE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHALE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHALEs tokenomics, kan du utforske WHALE tokenets livepris!

