Blue Whale Pris (WHALE)
-0.48%
+2.96%
+13.53%
+13.53%
Blue Whale (WHALE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WHALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHALE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHALE endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, +2.96% over 24 timer og +13.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Blue Whale er $ 40.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHALE er 24.00B, med en total tilgang på 24000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.79K.
I løpet av i dag er prisendringen på Blue Whale til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Blue Whale til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Blue Whale til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Blue Whale til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+2.96%
|30 dager
|$ 0
|+35.71%
|60 dager
|$ 0
|+18.38%
|90 dager
|$ 0
|--
Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them. We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful. We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest. This is the energy behind the creation of Blue Whale.
