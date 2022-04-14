Blue Butt Cheese (BBC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blue Butt Cheese (BBC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blue Butt Cheese (BBC) Informasjon Blue Butt Cheese Revolution Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity! Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy. BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together. Offisiell nettside: https://bluebuttcheese.com/ Kjøp BBC nå!

Blue Butt Cheese (BBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blue Butt Cheese (BBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.38K $ 35.38K $ 35.38K Total forsyning: $ 674.70M $ 674.70M $ 674.70M Sirkulerende forsyning: $ 674.70M $ 674.70M $ 674.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.38K $ 35.38K $ 35.38K All-time high: $ 0.00173872 $ 0.00173872 $ 0.00173872 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Blue Butt Cheese (BBC) pris

Blue Butt Cheese (BBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blue Butt Cheese (BBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBCs tokenomics, kan du utforske BBC tokenets livepris!

BBC prisforutsigelse Vil du vite hvor BBC kan være på vei? Vår BBC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BBC tokenets prisforutsigelse nå!

