Blue Apu pris i dag

Sanntids Blue Apu ($BAPU) pris i dag er $ 0.00000568, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende $BAPU til USD konverteringssats er $ 0.00000568 per $BAPU.

Blue Apu rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,252.16, med en sirkulerende forsyning på 924.64M $BAPU. I løpet av de siste 24 timene $BAPU har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00019161, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000552.

Kortsiktig har $BAPU beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.42% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Blue Apu ($BAPU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Opplagsforsyning 924.64M 924.64M 924.64M Total forsyning 924,639,604.9516463 924,639,604.9516463 924,639,604.9516463

Nåværende markedsverdi på Blue Apu er $ 5.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BAPU er 924.64M, med en total tilgang på 924639604.9516463. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.25K.