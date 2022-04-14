Blubi (BLUBI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blubi (BLUBI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blubi (BLUBI) Informasjon Blubi, the lovable adventurer, dreams of reaching celestial heights, with the moon as its ultimate destination. Its boundless spirit and twinkling eyes reflect the luminescent allure overhead, guiding its journey through the vast expanse of wonder and whimsy. Offisiell nettside: https://blubi.xyz Kjøp BLUBI nå!

Blubi (BLUBI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blubi (BLUBI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.95K $ 16.95K $ 16.95K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Blubi (BLUBI) pris

Blubi (BLUBI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blubi (BLUBI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUBI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUBI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLUBIs tokenomics, kan du utforske BLUBI tokenets livepris!

BLUBI prisforutsigelse Vil du vite hvor BLUBI kan være på vei? Vår BLUBI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLUBI tokenets prisforutsigelse nå!

