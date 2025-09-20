bloXmove (BLXM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 13.37$ 13.37 $ 13.37 Laveste pris $ 0.00213173$ 0.00213173 $ 0.00213173 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.62% Prisendring (7D) -3.62%

bloXmove (BLXM) sanntidsprisen er $0.0022393. I løpet av de siste 24 timene har BLXM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLXM er $ 13.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00213173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLXM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bloXmove (BLXM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.97K$ 111.97K $ 111.97K Opplagsforsyning 16.88M 16.88M 16.88M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på bloXmove er $ 37.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLXM er 16.88M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.97K.