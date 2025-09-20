Dagens bloXmove livepris er 0.0022393 USD. Spor prisoppdateringer for BLXM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLXM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens bloXmove livepris er 0.0022393 USD. Spor prisoppdateringer for BLXM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLXM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

bloXmove Logo

bloXmove Pris (BLXM)

Ikke oppført

1 BLXM til USD livepris:

$0.0022393
$0.0022393$0.0022393
0.00%1D
mexc
USD
bloXmove (BLXM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:26:14 (UTC+8)

bloXmove (BLXM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.37
$ 13.37$ 13.37

$ 0.00213173
$ 0.00213173$ 0.00213173

--

--

-3.62%

-3.62%

bloXmove (BLXM) sanntidsprisen er $0.0022393. I løpet av de siste 24 timene har BLXM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLXM er $ 13.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00213173.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLXM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

bloXmove (BLXM) Markedsinformasjon

$ 37.81K
$ 37.81K$ 37.81K

--
----

$ 111.97K
$ 111.97K$ 111.97K

16.88M
16.88M 16.88M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på bloXmove er $ 37.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLXM er 16.88M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.97K.

bloXmove (BLXM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på bloXmove til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på bloXmove til USD ble $ -0.0011334422.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på bloXmove til USD ble $ -0.0009174799.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på bloXmove til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0011334422-50.61%
60 dager$ -0.0009174799-40.97%
90 dager$ 0--

Hva er bloXmove (BLXM)

bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

bloXmove (BLXM) Ressurs

Offisiell nettside

bloXmove Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil bloXmove (BLXM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine bloXmove (BLXM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for bloXmove.

Sjekk bloXmoveprisprognosen nå!

BLXM til lokale valutaer

bloXmove (BLXM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak bloXmove (BLXM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLXM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om bloXmove (BLXM)

Hvor mye er bloXmove (BLXM) verdt i dag?
Live BLXM prisen i USD er 0.0022393 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLXM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLXM til USD er $ 0.0022393. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for bloXmove?
Markedsverdien for BLXM er $ 37.81K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLXM?
Den sirkulerende forsyningen av BLXM er 16.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLXM ?
BLXM oppnådde en ATH-pris på 13.37 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLXM?
BLXM så en ATL-pris på 0.00213173 USD.
Hva er handelsvolumet til BLXM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLXM er -- USD.
Vil BLXM gå høyere i år?
BLXM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLXM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:26:14 (UTC+8)

bloXmove (BLXM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.