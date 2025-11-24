blormmy pris i dag

Sanntids blormmy (BLORMMY) pris i dag er $ 0.00010064, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende BLORMMY til USD konverteringssats er $ 0.00010064 per BLORMMY.

blormmy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 101,163, med en sirkulerende forsyning på 999.67M BLORMMY. I løpet av de siste 24 timene BLORMMY har den blitt handlet mellom $ 0.00009593(laveste) og $ 0.00010254 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00304852, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009319.

Kortsiktig har BLORMMY beveget seg -1.39% i løpet av den siste timen og -17.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

blormmy (BLORMMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.16K$ 101.16K $ 101.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.16K$ 101.16K $ 101.16K Opplagsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Total forsyning 999,669,673.507691 999,669,673.507691 999,669,673.507691

Nåværende markedsverdi på blormmy er $ 101.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLORMMY er 999.67M, med en total tilgang på 999669673.507691. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.16K.