Bloop Furpal (BLOOP) Informasjon Bloop Furpal isn't just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie's art and the unstoppable degen energy of crypto, we're taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don't sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bloop Furpal (BLOOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.59K Total forsyning: $ 999.33M Sirkulerende forsyning: $ 999.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.59K All-time high: $ 0.01139617 All-Time Low: $ 0.00000497 Nåværende pris: $ 0

Bloop Furpal (BLOOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bloop Furpal (BLOOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

