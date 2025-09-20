Bloomsperg Terminal (SPERG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02691123$ 0.02691123 $ 0.02691123 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -9.91% Prisendring (7D) -12.46% Prisendring (7D) -12.46%

Bloomsperg Terminal (SPERG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPERG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPERG er $ 0.02691123, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPERG endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -9.91% over 24 timer og -12.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bloomsperg Terminal (SPERG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.55K$ 43.55K $ 43.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.55K$ 43.55K $ 43.55K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bloomsperg Terminal er $ 43.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPERG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.55K.