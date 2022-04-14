Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index ("BGCI"). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index's overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Offisiell nettside: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.78K $ 84.78K $ 84.78K Total forsyning: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Sirkulerende forsyning: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.78K $ 84.78K $ 84.78K All-time high: $ 3.94 $ 3.94 $ 3.94 All-Time Low: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Nåværende pris: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 Lær mer om Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) pris

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BGCI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BGCI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BGCIs tokenomics, kan du utforske BGCI tokenets livepris!

BGCI prisforutsigelse Vil du vite hvor BGCI kan være på vei? Vår BGCI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

