Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 24 timer lav $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 24 timer høy 24 timer lav $ 3.7$ 3.7 $ 3.7 24 timer høy $ 3.79$ 3.79 $ 3.79 All Time High $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 Laveste pris $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -1.80% Prisendring (7D) -2.14% Prisendring (7D) -2.14%

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) sanntidsprisen er $3.72. I løpet av de siste 24 timene har BGCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.7 og et toppnivå på $ 3.79, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BGCI er $ 3.94, mens den rekordlave prisen er $ 1.7.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BGCI endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -2.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.18K$ 89.18K $ 89.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.18K$ 89.18K $ 89.18K Opplagsforsyning 23.99K 23.99K 23.99K Total forsyning 23,986.0 23,986.0 23,986.0

Nåværende markedsverdi på Bloomberg Galaxy Crypto Index er $ 89.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BGCI er 23.99K, med en total tilgang på 23986.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.18K.