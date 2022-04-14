BLOOD ($BLOOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLOOD ($BLOOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLOOD ($BLOOD) Informasjon BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders. Offisiell nettside: https://www.bloodcoin.wtf Teknisk dokument: https://cdn.prod.website-files.com/6685d46d1c145b6e6e107439/66a680dfe4ae85e91bf1cc7c_Whitepaper.pdf Kjøp $BLOOD nå!

BLOOD ($BLOOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLOOD ($BLOOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.01K $ 12.01K $ 12.01K Total forsyning: $ 848.89B $ 848.89B $ 848.89B Sirkulerende forsyning: $ 848.89B $ 848.89B $ 848.89B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.01K $ 12.01K $ 12.01K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BLOOD ($BLOOD) pris

BLOOD ($BLOOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLOOD ($BLOOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BLOOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BLOOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BLOODs tokenomics, kan du utforske $BLOOD tokenets livepris!

