Blood Crystal pris i dag

Sanntids Blood Crystal (BC) pris i dag er $ 0.00249096, med en 3.16% endring de siste 24 timene. Nåværende BC til USD konverteringssats er $ 0.00249096 per BC.

Blood Crystal rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,098,417, med en sirkulerende forsyning på 844.04M BC. I løpet av de siste 24 timene BC har den blitt handlet mellom $ 0.00235167(laveste) og $ 0.00260682 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.092679, mens tidenes laveste notering var $ 0.00204083.

Kortsiktig har BC beveget seg +1.56% i løpet av den siste timen og +1.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Blood Crystal (BC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Opplagsforsyning 844.04M 844.04M 844.04M Total forsyning 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Nåværende markedsverdi på Blood Crystal er $ 2.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BC er 844.04M, med en total tilgang på 844043746.0000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.10M.