BlockyBoy by Matt Furie pris i dag

Sanntids BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) pris i dag er --, med en 4.33% endring de siste 24 timene. Nåværende BLOCKYBOY til USD konverteringssats er -- per BLOCKYBOY.

BlockyBoy by Matt Furie rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 66,958, med en sirkulerende forsyning på 420.69M BLOCKYBOY. I løpet av de siste 24 timene BLOCKYBOY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00342977, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BLOCKYBOY beveget seg -2.14% i løpet av den siste timen og -30.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.96K$ 66.96K $ 66.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.96K$ 66.96K $ 66.96K Opplagsforsyning 420.69M 420.69M 420.69M Total forsyning 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på BlockyBoy by Matt Furie er $ 66.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOCKYBOY er 420.69M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.96K.