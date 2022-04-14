Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blocky Ai Agent (BLOCKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Informasjon Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don't worry—Blocky's not here to dump Offisiell nettside: https://blockyaiagent.io/

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blocky Ai Agent (BLOCKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 136.05K $ 136.05K $ 136.05K Total forsyning: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M Sirkulerende forsyning: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 136.05K $ 136.05K $ 136.05K All-time high: $ 0.0033202 $ 0.0033202 $ 0.0033202 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014385 $ 0.00014385 $ 0.00014385 Lær mer om Blocky Ai Agent (BLOCKY) pris

Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blocky Ai Agent (BLOCKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOCKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOCKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLOCKYs tokenomics, kan du utforske BLOCKY tokenets livepris!

BLOCKY prisforutsigelse Vil du vite hvor BLOCKY kan være på vei? Vår BLOCKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLOCKY tokenets prisforutsigelse nå!

