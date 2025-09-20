Blocky Ai Agent (BLOCKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0033202$ 0.0033202 $ 0.0033202 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -5.00% Prisendring (7D) -25.25% Prisendring (7D) -25.25%

Blocky Ai Agent (BLOCKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLOCKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLOCKY er $ 0.0033202, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLOCKY endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -5.00% over 24 timer og -25.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 144.12K$ 144.12K $ 144.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 144.12K$ 144.12K $ 144.12K Opplagsforsyning 945.50M 945.50M 945.50M Total forsyning 945,498,172.1023074 945,498,172.1023074 945,498,172.1023074

Nåværende markedsverdi på Blocky Ai Agent er $ 144.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLOCKY er 945.50M, med en total tilgang på 945498172.1023074. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 144.12K.