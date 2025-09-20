Blocktools (TOOLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.830957 $ 0.830957 $ 0.830957 24 timer lav $ 0.834929 $ 0.834929 $ 0.834929 24 timer høy 24 timer lav $ 0.830957$ 0.830957 $ 0.830957 24 timer høy $ 0.834929$ 0.834929 $ 0.834929 All Time High $ 139.42$ 139.42 $ 139.42 Laveste pris $ 0.325839$ 0.325839 $ 0.325839 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) -7.40% Prisendring (7D) -7.40%

Blocktools (TOOLS) sanntidsprisen er $0.833583. I løpet av de siste 24 timene har TOOLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.830957 og et toppnivå på $ 0.834929, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOOLS er $ 139.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.325839.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOOLS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blocktools (TOOLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.36K$ 83.36K $ 83.36K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Nåværende markedsverdi på Blocktools er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOOLS er 0.00, med en total tilgang på 100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.36K.