Dagens Blocktools livepris er 0.833583 USD. Spor prisoppdateringer for TOOLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOOLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Blocktools livepris er 0.833583 USD. Spor prisoppdateringer for TOOLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOOLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TOOLS

TOOLS Prisinformasjon

TOOLS teknisk dokument

TOOLS Offisiell nettside

TOOLS tokenomics

TOOLS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Blocktools Logo

Blocktools Pris (TOOLS)

Ikke oppført

1 TOOLS til USD livepris:

$0.833583
$0.833583$0.833583
+0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Blocktools (TOOLS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:26:18 (UTC+8)

Blocktools (TOOLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.830957
$ 0.830957$ 0.830957
24 timer lav
$ 0.834929
$ 0.834929$ 0.834929
24 timer høy

$ 0.830957
$ 0.830957$ 0.830957

$ 0.834929
$ 0.834929$ 0.834929

$ 139.42
$ 139.42$ 139.42

$ 0.325839
$ 0.325839$ 0.325839

--

+0.23%

-7.40%

-7.40%

Blocktools (TOOLS) sanntidsprisen er $0.833583. I løpet av de siste 24 timene har TOOLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.830957 og et toppnivå på $ 0.834929, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOOLS er $ 139.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.325839.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOOLS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -7.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blocktools (TOOLS) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 83.36K
$ 83.36K$ 83.36K

0.00
0.00 0.00

100,000.0
100,000.0 100,000.0

Nåværende markedsverdi på Blocktools er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TOOLS er 0.00, med en total tilgang på 100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.36K.

Blocktools (TOOLS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Blocktools til USD ble $ +0.00193832.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Blocktools til USD ble $ +0.0153116693.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Blocktools til USD ble $ +0.1088343470.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Blocktools til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00193832+0.23%
30 dager$ +0.0153116693+1.84%
60 dager$ +0.1088343470+13.06%
90 dager$ 0--

Hva er Blocktools (TOOLS)

What is the project about? Blocktools provides multi-chain tools to help traders in their day to day journey What makes your project unique? BlockTools seeks to be the authoritative reference point for technologically conscious traders and to encourage more sustainable tech-innovation in the space through curating practical and cost effective approaches History of your project. Blocktools was announced in August 2023 as a way to bridge the gap between new entrants and expert participants in the crypto industry. Blocktools seeks to bring back the era of innovative smart contracts, simple designs, not over-simplified yet not too complex UI/UX interactions and exploring multi-chain opportunities from the get go. What’s next for your project? All Product Line expansion across additional chains (Avalanche, Polygon, Shibarium, FTM) All Product line enhancements to add nifty features in line with industry requirements! POC for additional products available for sale on the Shop. What can your token be used for? On-chain Payment integration for the Blocktools Shopping Mall and other governance & management related features.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Blocktools (TOOLS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Blocktools Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blocktools (TOOLS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blocktools (TOOLS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blocktools.

Sjekk Blocktoolsprisprognosen nå!

TOOLS til lokale valutaer

Blocktools (TOOLS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blocktools (TOOLS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOOLS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Blocktools (TOOLS)

Hvor mye er Blocktools (TOOLS) verdt i dag?
Live TOOLS prisen i USD er 0.833583 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TOOLS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TOOLS til USD er $ 0.833583. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blocktools?
Markedsverdien for TOOLS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TOOLS?
Den sirkulerende forsyningen av TOOLS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOOLS ?
TOOLS oppnådde en ATH-pris på 139.42 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TOOLS?
TOOLS så en ATL-pris på 0.325839 USD.
Hva er handelsvolumet til TOOLS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOOLS er -- USD.
Vil TOOLS gå høyere i år?
TOOLS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOOLS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:26:18 (UTC+8)

Blocktools (TOOLS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.