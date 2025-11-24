Blocklens AI pris i dag

Sanntids Blocklens AI (BLS) pris i dag er $ 0.00002794, med en 0.12% endring de siste 24 timene. Nåværende BLS til USD konverteringssats er $ 0.00002794 per BLS.

Blocklens AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,845, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BLS. I løpet av de siste 24 timene BLS har den blitt handlet mellom $ 0.0000278(laveste) og $ 0.00002833 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00008073, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002712.

Kortsiktig har BLS beveget seg +0.08% i løpet av den siste timen og -23.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Blocklens AI (BLS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

