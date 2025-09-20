BlockInsightAI (BIAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02903878$ 0.02903878 $ 0.02903878 Laveste pris $ 0.00029694$ 0.00029694 $ 0.00029694 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.13% Prisendring (7D) -3.13%

BlockInsightAI (BIAI) sanntidsprisen er $0.0006604. I løpet av de siste 24 timene har BIAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIAI er $ 0.02903878, mens den rekordlave prisen er $ 0.00029694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlockInsightAI (BIAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.04K$ 66.04K $ 66.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.04K$ 66.04K $ 66.04K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlockInsightAI er $ 66.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.04K.