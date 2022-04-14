Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blockchain Monster Hunt (BCMC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Informasjon NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. Offisiell nettside: https://bcmhunt.com/ Kjøp BCMC nå!

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blockchain Monster Hunt (BCMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 180.98K $ 180.98K $ 180.98K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 766.40K $ 766.40K $ 766.40K All-time high: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0007664 $ 0.0007664 $ 0.0007664 Lær mer om Blockchain Monster Hunt (BCMC) pris

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blockchain Monster Hunt (BCMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCMC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCMCs tokenomics, kan du utforske BCMC tokenets livepris!

