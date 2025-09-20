Blockchain Monster Hunt (BCMC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -2.66% Prisendring (7D) -1.53% Prisendring (7D) -1.53%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BCMC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCMC er $ 4.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCMC endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -1.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 195.84K$ 195.84K $ 195.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 829.33K$ 829.33K $ 829.33K Opplagsforsyning 236.14M 236.14M 236.14M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blockchain Monster Hunt er $ 195.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCMC er 236.14M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 829.33K.