Dagens Blockchain Monster Hunt livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BCMC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCMC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Blockchain Monster Hunt livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BCMC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCMC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BCMC

BCMC Prisinformasjon

BCMC Offisiell nettside

BCMC tokenomics

BCMC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Blockchain Monster Hunt Logo

Blockchain Monster Hunt Pris (BCMC)

Ikke oppført

1 BCMC til USD livepris:

$0.00082883
$0.00082883$0.00082883
-2.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Blockchain Monster Hunt (BCMC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:56:54 (UTC+8)

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-2.66%

-1.53%

-1.53%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BCMC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCMC er $ 4.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCMC endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.66% over 24 timer og -1.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Markedsinformasjon

$ 195.84K
$ 195.84K$ 195.84K

--
----

$ 829.33K
$ 829.33K$ 829.33K

236.14M
236.14M 236.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blockchain Monster Hunt er $ 195.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCMC er 236.14M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 829.33K.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Blockchain Monster Hunt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Blockchain Monster Hunt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Blockchain Monster Hunt til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Blockchain Monster Hunt til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.66%
30 dager$ 0-9.97%
60 dager$ 0+3.82%
90 dager$ 0--

Hva er Blockchain Monster Hunt (BCMC)

NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Ressurs

Offisiell nettside

Blockchain Monster Hunt Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blockchain Monster Hunt (BCMC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blockchain Monster Hunt (BCMC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blockchain Monster Hunt.

Sjekk Blockchain Monster Huntprisprognosen nå!

BCMC til lokale valutaer

Blockchain Monster Hunt (BCMC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blockchain Monster Hunt (BCMC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCMC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Hvor mye er Blockchain Monster Hunt (BCMC) verdt i dag?
Live BCMC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCMC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCMC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blockchain Monster Hunt?
Markedsverdien for BCMC er $ 195.84K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCMC?
Den sirkulerende forsyningen av BCMC er 236.14M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCMC ?
BCMC oppnådde en ATH-pris på 4.22 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCMC?
BCMC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BCMC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCMC er -- USD.
Vil BCMC gå høyere i år?
BCMC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCMC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:56:54 (UTC+8)

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.