Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Informasjon BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Offisiell nettside: https://www.blockchaincuties.finance/ Kjøp BCUG nå!

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Total forsyning: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Sirkulerende forsyning: $ 691.06K $ 691.06K $ 691.06K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K All-time high: $ 19.51 $ 19.51 $ 19.51 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01185414 $ 0.01185414 $ 0.01185414

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCUGs tokenomics, kan du utforske BCUG tokenets livepris!

BCUG prisforutsigelse Vil du vite hvor BCUG kan være på vei? Vår BCUG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BCUG tokenets prisforutsigelse nå!

