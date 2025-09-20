Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 19.51$ 19.51 $ 19.51 Laveste pris $ 0.00062974$ 0.00062974 $ 0.00062974 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +116.48% Prisendring (7D) +116.48%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) sanntidsprisen er $0.03000775. I løpet av de siste 24 timene har BCUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCUG er $ 19.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.00062974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCUG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +116.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.74K$ 20.74K $ 20.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 116.11K$ 116.11K $ 116.11K Opplagsforsyning 691.06K 691.06K 691.06K Total forsyning 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

Nåværende markedsverdi på Blockchain Cuties Universe Governance er $ 20.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCUG er 691.06K, med en total tilgang på 3869350.114736842. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.11K.