Dagens Blockchain Cuties Universe Governance livepris er 0.03000775 USD. Spor prisoppdateringer for BCUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Blockchain Cuties Universe Governance livepris er 0.03000775 USD. Spor prisoppdateringer for BCUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BCUG

BCUG Prisinformasjon

BCUG Offisiell nettside

BCUG tokenomics

BCUG Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Blockchain Cuties Universe Governance Logo

Blockchain Cuties Universe Governance Pris (BCUG)

Ikke oppført

1 BCUG til USD livepris:

$0.03000775
$0.03000775$0.03000775
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:26:09 (UTC+8)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 19.51
$ 19.51$ 19.51

$ 0.00062974
$ 0.00062974$ 0.00062974

--

--

+116.48%

+116.48%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) sanntidsprisen er $0.03000775. I løpet av de siste 24 timene har BCUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCUG er $ 19.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.00062974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCUG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +116.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Markedsinformasjon

$ 20.74K
$ 20.74K$ 20.74K

--
----

$ 116.11K
$ 116.11K$ 116.11K

691.06K
691.06K 691.06K

3,869,350.114736842
3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

Nåværende markedsverdi på Blockchain Cuties Universe Governance er $ 20.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCUG er 691.06K, med en total tilgang på 3869350.114736842. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.11K.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Blockchain Cuties Universe Governance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Blockchain Cuties Universe Governance til USD ble $ +0.0278461627.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Blockchain Cuties Universe Governance til USD ble $ +0.0561549099.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Blockchain Cuties Universe Governance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0278461627+92.80%
60 dager$ +0.0561549099+187.13%
90 dager$ 0--

Hva er Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Ressurs

Offisiell nettside

Blockchain Cuties Universe Governance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blockchain Cuties Universe Governance.

Sjekk Blockchain Cuties Universe Governanceprisprognosen nå!

BCUG til lokale valutaer

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCUG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Hvor mye er Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) verdt i dag?
Live BCUG prisen i USD er 0.03000775 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCUG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCUG til USD er $ 0.03000775. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blockchain Cuties Universe Governance?
Markedsverdien for BCUG er $ 20.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCUG?
Den sirkulerende forsyningen av BCUG er 691.06K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCUG ?
BCUG oppnådde en ATH-pris på 19.51 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCUG?
BCUG så en ATL-pris på 0.00062974 USD.
Hva er handelsvolumet til BCUG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCUG er -- USD.
Vil BCUG gå høyere i år?
BCUG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCUG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:26:09 (UTC+8)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.