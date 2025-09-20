Blockchain Capital (BCAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 26.66 $ 26.66 $ 26.66 24 timer lav $ 26.66 $ 26.66 $ 26.66 24 timer høy 24 timer lav $ 26.66$ 26.66 $ 26.66 24 timer høy $ 26.66$ 26.66 $ 26.66 All Time High $ 28.41$ 28.41 $ 28.41 Laveste pris $ 17.76$ 17.76 $ 17.76 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +3.37% Prisendring (7D) +3.37%

Blockchain Capital (BCAP) sanntidsprisen er $26.66. I løpet av de siste 24 timene har BCAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 26.66 og et toppnivå på $ 26.66, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCAP er $ 28.41, mens den rekordlave prisen er $ 17.76.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCAP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +3.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blockchain Capital (BCAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 242.92M$ 242.92M $ 242.92M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 242.92M$ 242.92M $ 242.92M Opplagsforsyning 9.11M 9.11M 9.11M Total forsyning 9,111,865.0 9,111,865.0 9,111,865.0

Nåværende markedsverdi på Blockchain Capital er $ 242.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCAP er 9.11M, med en total tilgang på 9111865.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 242.92M.