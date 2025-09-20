blockbank (BBANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.647433$ 0.647433 $ 0.647433 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.05% Prisendring (7D) -3.14% Prisendring (7D) -3.14%

blockbank (BBANK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BBANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBANK er $ 0.647433, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBANK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.05% over 24 timer og -3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

blockbank (BBANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.93K$ 26.93K $ 26.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.35K$ 27.35K $ 27.35K Opplagsforsyning 393.85M 393.85M 393.85M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på blockbank er $ 26.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBANK er 393.85M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.35K.