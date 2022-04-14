Blobana pet (BLOB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blobana pet (BLOB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blobana pet (BLOB) Informasjon Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Offisiell nettside: https://blobanapet.com/ Teknisk dokument: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob Kjøp BLOB nå!

Blobana pet (BLOB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blobana pet (BLOB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.87K Total forsyning: $ 998.92M Sirkulerende forsyning: $ 998.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.87K All-time high: $ 0.02231444 All-Time Low: $ 0.00003389 Nåværende pris: $ 0

Blobana pet (BLOB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blobana pet (BLOB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

