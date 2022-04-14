BLK2100 ($BLK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLK2100 ($BLK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLK2100 ($BLK) Informasjon The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth. Offisiell nettside: https://blk2100.com/ Kjøp $BLK nå!

BLK2100 ($BLK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLK2100 ($BLK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K All-time high: $ 0.187919 $ 0.187919 $ 0.187919 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052358 $ 0.00052358 $ 0.00052358 Lær mer om BLK2100 ($BLK) pris

BLK2100 ($BLK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLK2100 ($BLK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BLK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BLK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BLKs tokenomics, kan du utforske $BLK tokenets livepris!

$BLK prisforutsigelse Vil du vite hvor $BLK kan være på vei? Vår $BLK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $BLK tokenets prisforutsigelse nå!

