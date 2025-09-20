BLK2100 ($BLK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.187919 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -3.42% Prisendring (7D) -9.24%

BLK2100 ($BLK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BLK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BLK er $ 0.187919, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BLK endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -3.42% over 24 timer og -9.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLK2100 ($BLK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.77K Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BLK2100 er $ 11.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BLK er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.77K.