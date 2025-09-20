Blep Super Meme (BLEP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0039234 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -2.11% Prisendring (7D) -22.21%

Blep Super Meme (BLEP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLEP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLEP er $ 0.0039234, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLEP endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -2.11% over 24 timer og -22.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blep Super Meme (BLEP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.34K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,999,999.999993

Nåværende markedsverdi på Blep Super Meme er $ 54.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLEP er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.999993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.34K.