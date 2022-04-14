BLCKMRKT ($MRKT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLCKMRKT ($MRKT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BLCKMRKT ($MRKT) Informasjon $MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities Offisiell nettside: https://blckmrkt.io Kjøp $MRKT nå!

BLCKMRKT ($MRKT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLCKMRKT ($MRKT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 70.31K $ 70.31K $ 70.31K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 70.31K $ 70.31K $ 70.31K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BLCKMRKT ($MRKT) pris

BLCKMRKT ($MRKT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLCKMRKT ($MRKT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $MRKT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $MRKT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $MRKTs tokenomics, kan du utforske $MRKT tokenets livepris!

$MRKT prisforutsigelse Vil du vite hvor $MRKT kan være på vei? Vår $MRKT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $MRKT tokenets prisforutsigelse nå!

