BLCK Coin (BLCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BLCK Coin (BLCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

BLCK Coin (BLCK) Informasjon Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL! Offisiell nettside: https://blckcoin.org/ Teknisk dokument: https://black-coin.s3.us-west-2.amazonaws.com/BLCKCoin-whitepaper+real.docx.pdf Kjøp BLCK nå!

BLCK Coin (BLCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BLCK Coin (BLCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 296.72K $ 296.72K $ 296.72K Total forsyning: $ 989.05M $ 989.05M $ 989.05M Sirkulerende forsyning: $ 989.05M $ 989.05M $ 989.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 296.72K $ 296.72K $ 296.72K All-time high: $ 0.00040705 $ 0.00040705 $ 0.00040705 All-Time Low: $ 0.00015325 $ 0.00015325 $ 0.00015325 Nåværende pris: $ 0.00030042 $ 0.00030042 $ 0.00030042 Lær mer om BLCK Coin (BLCK) pris

BLCK Coin (BLCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BLCK Coin (BLCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLCKs tokenomics, kan du utforske BLCK tokenets livepris!

BLCK prisforutsigelse Vil du vite hvor BLCK kan være på vei? Vår BLCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLCK tokenets prisforutsigelse nå!

