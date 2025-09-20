Dagens BLCK Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BLCK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLCK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BLCK Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BLCK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLCK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BLCK Coin Pris (BLCK)

1 BLCK til USD livepris:

$0.00032601
$0.00032601$0.00032601
-1.30%1D
USD
BLCK Coin (BLCK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:56:41 (UTC+8)

BLCK Coin (BLCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-1.33%

-4.20%

-4.20%

BLCK Coin (BLCK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLCK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLCK endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -4.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLCK Coin (BLCK) Markedsinformasjon

$ 322.45K
$ 322.45K$ 322.45K

--
----

$ 322.45K
$ 322.45K$ 322.45K

989.06M
989.06M 989.06M

989,062,821.3764946
989,062,821.3764946 989,062,821.3764946

Nåværende markedsverdi på BLCK Coin er $ 322.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLCK er 989.06M, med en total tilgang på 989062821.3764946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.45K.

BLCK Coin (BLCK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BLCK Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BLCK Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BLCK Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BLCK Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.33%
30 dager$ 0-5.05%
60 dager$ 0+0.61%
90 dager$ 0--

Hva er BLCK Coin (BLCK)

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

BLCK Coin (BLCK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BLCK Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BLCK Coin (BLCK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BLCK Coin (BLCK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BLCK Coin.

Sjekk BLCK Coinprisprognosen nå!

BLCK til lokale valutaer

BLCK Coin (BLCK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BLCK Coin (BLCK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLCK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BLCK Coin (BLCK)

Hvor mye er BLCK Coin (BLCK) verdt i dag?
Live BLCK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLCK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLCK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BLCK Coin?
Markedsverdien for BLCK er $ 322.45K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLCK?
Den sirkulerende forsyningen av BLCK er 989.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLCK ?
BLCK oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLCK?
BLCK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BLCK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLCK er -- USD.
Vil BLCK gå høyere i år?
BLCK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLCK prisprognosen for en mer grundig analyse.
BLCK Coin (BLCK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.