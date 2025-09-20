BLCK Coin (BLCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.33% Prisendring (7D) -4.20%

BLCK Coin (BLCK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLCK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLCK endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -4.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLCK Coin (BLCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 322.45K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 322.45K Opplagsforsyning 989.06M Total forsyning 989,062,821.3764946

Nåværende markedsverdi på BLCK Coin er $ 322.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLCK er 989.06M, med en total tilgang på 989062821.3764946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.45K.