BlazeX (BLAZEX) Informasjon Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers. Offisiell nettside: https://blazex.org/ Teknisk dokument: https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf Kjøp BLAZEX nå!

BlazeX (BLAZEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlazeX (BLAZEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 132.63K $ 132.63K $ 132.63K Total forsyning: $ 949.62M $ 949.62M $ 949.62M Sirkulerende forsyning: $ 949.62M $ 949.62M $ 949.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.63K $ 132.63K $ 132.63K All-time high: $ 0.0015049 $ 0.0015049 $ 0.0015049 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013967 $ 0.00013967 $ 0.00013967 Lær mer om BlazeX (BLAZEX) pris

BlazeX (BLAZEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlazeX (BLAZEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLAZEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLAZEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLAZEXs tokenomics, kan du utforske BLAZEX tokenets livepris!

BLAZEX prisforutsigelse Vil du vite hvor BLAZEX kan være på vei? Vår BLAZEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLAZEX tokenets prisforutsigelse nå!

