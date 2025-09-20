BlazeX (BLAZEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0015049 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.41% Prisendring (7D) +6.85%

BlazeX (BLAZEX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BLAZEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLAZEX er $ 0.0015049, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLAZEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.41% over 24 timer og +6.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlazeX (BLAZEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.90K Opplagsforsyning 949.62M Total forsyning 949,616,572.4480813

Nåværende markedsverdi på BlazeX er $ 126.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLAZEX er 949.62M, med en total tilgang på 949616572.4480813. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.90K.