BlastOff (OFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 1.82 Laveste pris $ 0.00765898 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.85%

BlastOff (OFF) sanntidsprisen er $0.00920772. I løpet av de siste 24 timene har OFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OFF er $ 1.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.00765898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OFF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlastOff (OFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.08K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlastOff er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OFF er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.08K.