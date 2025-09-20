Blastin Pepes (BPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.305225 $ 0.305225 $ 0.305225 24 timer lav $ 0.306629 $ 0.306629 $ 0.306629 24 timer høy 24 timer lav $ 0.305225$ 0.305225 $ 0.305225 24 timer høy $ 0.306629$ 0.306629 $ 0.306629 All Time High $ 0.374695$ 0.374695 $ 0.374695 Laveste pris $ 0.104245$ 0.104245 $ 0.104245 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) -5.47% Prisendring (7D) -5.47%

Blastin Pepes (BPEPE) sanntidsprisen er $0.305335. I løpet av de siste 24 timene har BPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.305225 og et toppnivå på $ 0.306629, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BPEPE er $ 0.374695, mens den rekordlave prisen er $ 0.104245.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BPEPE endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og -5.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blastin Pepes (BPEPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blastin Pepes er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BPEPE er 0.00, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.05M.