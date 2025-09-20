BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00297376 24 timer høy $ 0.00300094 All Time High $ 0.062584 Laveste pris $ 0.00296816 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.54% Prisendring (7D) -23.56%

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) sanntidsprisen er $0.00300092. I løpet av de siste 24 timene har $BRES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00297376 og et toppnivå på $ 0.00300094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BRES er $ 0.062584, mens den rekordlave prisen er $ 0.00296816.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BRES endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -23.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlastFi Ecosystem Token ($BRES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.00M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlastFi Ecosystem Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BRES er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.00M.