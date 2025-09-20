BlastFi Ecosystem Token Pris ($BRES)
--
+0.54%
-23.56%
-23.56%
BlastFi Ecosystem Token ($BRES) sanntidsprisen er $0.00300092. I løpet av de siste 24 timene har $BRES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00297376 og et toppnivå på $ 0.00300094, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BRES er $ 0.062584, mens den rekordlave prisen er $ 0.00296816.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BRES endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.54% over 24 timer og -23.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på BlastFi Ecosystem Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BRES er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.00M.
I løpet av i dag er prisendringen på BlastFi Ecosystem Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BlastFi Ecosystem Token til USD ble $ -0.0009986380.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BlastFi Ecosystem Token til USD ble $ -0.0013479361.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BlastFi Ecosystem Token til USD ble $ -0.0029218527124148855.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.54%
|30 dager
|$ -0.0009986380
|-33.27%
|60 dager
|$ -0.0013479361
|-44.91%
|90 dager
|$ -0.0029218527124148855
|-49.33%
BlastFi revolutionizes staking with the innovative concept of restaking, utilizing the proof-of-stake consensus mechanism. Users are provided with a tokenized version of their staked assets, which can be reused on the consensus layer to earn additional rewards. This process enhances cryptoeconomic security across various blockchains. Whether staking assets directly on native mainnets or through liquid staking tokens (LST), users can seamlessly opt-in to BlastFi's smart contracts. BlastFi integrates with multiple blockchains using proof-of-stake consensus and acts as a validator on layer-1 blockchains. This integration simplifies staking and extends cryptoeconomic security to additional network applications, mitigating risks such as impermanent losses, smart contract vulnerabilities, and market manipulation. Utilities of Token The BRES token serves as the primary utility token within BlastFi's ecosystem, facilitating various functions and interactions on the platform. Users receive BRES tokens as rewards when participating in BlastFi's staking and restaking activities. Key Features: Staking Rewards Transactional Utility Liquidity Provision Ecosystem Incentives
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil BlastFi Ecosystem Token ($BRES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BlastFi Ecosystem Token ($BRES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BlastFi Ecosystem Token.
Sjekk BlastFi Ecosystem Tokenprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak BlastFi Ecosystem Token ($BRES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $BRES tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-20 15:35:00
|Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.