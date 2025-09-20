BLARB (BLARB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01472977 24 timer lav $ 0.01518802 24 timer høy Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) +0.58% Prisendring (7D) +15.17%

BLARB (BLARB) sanntidsprisen er $0.0151006. I løpet av de siste 24 timene har BLARB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01472977 og et toppnivå på $ 0.01518802, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLARB er $ 3.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.00455875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLARB endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og +15.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BLARB (BLARB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.10K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BLARB er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLARB er 0.00, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.10K.