BladeSwap pris i dag

Sanntids BladeSwap (BLADE) pris i dag er --, med en 1.66% endring de siste 24 timene. Nåværende BLADE til USD konverteringssats er -- per BLADE.

BladeSwap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 72,108, med en sirkulerende forsyning på 99.12M BLADE. I løpet av de siste 24 timene BLADE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.207049, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BLADE beveget seg +0.17% i løpet av den siste timen og -11.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BladeSwap (BLADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.11K$ 72.11K $ 72.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.09K$ 136.09K $ 136.09K Opplagsforsyning 99.12M 99.12M 99.12M Total forsyning 187,070,850.7266532 187,070,850.7266532 187,070,850.7266532

