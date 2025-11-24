Blade pris i dag

Sanntids Blade (BLADE) pris i dag er $ 0.0189383, med en 9.86% endring de siste 24 timene. Nåværende BLADE til USD konverteringssats er $ 0.0189383 per BLADE.

Blade rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 95,597, med en sirkulerende forsyning på 5.05M BLADE. I løpet av de siste 24 timene BLADE har den blitt handlet mellom $ 0.0114135(laveste) og $ 0.01911425 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.702613, mens tidenes laveste notering var $ 0.00579944.

Kortsiktig har BLADE beveget seg +1.30% i løpet av den siste timen og +33.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Blade (BLADE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.60K$ 95.60K $ 95.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Opplagsforsyning 5.05M 5.05M 5.05M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Blade er $ 95.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLADE er 5.05M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.89M.