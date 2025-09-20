BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.0
24 timer lav $ 1.0
24 timer høy $ 1.0
All Time High $ 1.0
Laveste pris $ 1.0
Prisendring (1H) 0.00%
Prisendring (1D) 0.00%
Prisendring (7D) 0.00%

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har BUIDL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUIDL er $ 1.0, mens den rekordlave prisen er $ 1.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUIDL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.11B
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 2.11B
Opplagsforsyning 2.11B
Total forsyning 2,106,750,008.203854

Nåværende markedsverdi på BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund er $ 2.11B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUIDL er 2.11B, med en total tilgang på 2106750008.203854. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.11B.