BlackPearl (BPLC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02441302$ 0.02441302 $ 0.02441302 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +19.38% Prisendring (7D) +206.07% Prisendring (7D) +206.07%

BlackPearl (BPLC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BPLC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BPLC er $ 0.02441302, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BPLC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +19.38% over 24 timer og +206.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlackPearl (BPLC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 319.45$ 319.45 $ 319.45 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 64,000,000,000.0 64,000,000,000.0 64,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlackPearl er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BPLC er 0.00, med en total tilgang på 64000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 319.45.