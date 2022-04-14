BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlackDuckrwa (BD/SOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlackDuckrwa (BD/SOL) Informasjon The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it’s a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies. Offisiell nettside: https://blackduckrwa.com/ Kjøp BD/SOL nå!

BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlackDuckrwa (BD/SOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 391.05K $ 391.05K $ 391.05K Total forsyning: $ 990.19M $ 990.19M $ 990.19M Sirkulerende forsyning: $ 990.19M $ 990.19M $ 990.19M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 391.05K $ 391.05K $ 391.05K All-time high: $ 0.00197733 $ 0.00197733 $ 0.00197733 All-Time Low: $ 0.00002232 $ 0.00002232 $ 0.00002232 Nåværende pris: $ 0.00039316 $ 0.00039316 $ 0.00039316 Lær mer om BlackDuckrwa (BD/SOL) pris

BlackDuckrwa (BD/SOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlackDuckrwa (BD/SOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BD/SOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BD/SOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BD/SOLs tokenomics, kan du utforske BD/SOL tokenets livepris!

BD/SOL prisforutsigelse Vil du vite hvor BD/SOL kan være på vei? Vår BD/SOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BD/SOL tokenets prisforutsigelse nå!

