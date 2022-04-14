BlackCoin (BLK) tokenomics
BlackCoin (BLK) Informasjon
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only.
BlackCoin features the following specifications:
- Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66
- The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).
- Recommended confirmations: 10, maturity: 500
- Minimum transaction fee: 0.0001 BLK
- Defined block time target: 64 seconds
- Max reorganization depth: 500 blocks
- Inflation: about 0.95%.
- PoS block reward: 1.5 BLK + fees
- The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.
- BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
BlackCoin (BLK) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlackCoin (BLK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
BlackCoin (BLK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak BlackCoin (BLK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet BLK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange BLK tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår BLKs tokenomics, kan du utforske BLK tokenets livepris!
BLK prisforutsigelse
Vil du vite hvor BLK kan være på vei? Vår BLK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.