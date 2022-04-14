BlackCoin (BLK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BlackCoin (BLK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BlackCoin (BLK) Informasjon BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).

Recommended confirmations: 10, maturity: 500

Minimum transaction fee: 0.0001 BLK

Defined block time target: 64 seconds

Max reorganization depth: 500 blocks

Inflation: about 0.95%.

PoS block reward: 1.5 BLK + fees

The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.

BlackCoin (BLK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BlackCoin (BLK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 63.74M $ 63.74M $ 63.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M All-time high: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 All-Time Low: $ 0.0019911 $ 0.0019911 $ 0.0019911 Nåværende pris: $ 0.058385 $ 0.058385 $ 0.058385 Lær mer om BlackCoin (BLK) pris

BlackCoin (BLK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BlackCoin (BLK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLKs tokenomics, kan du utforske BLK tokenets livepris!

