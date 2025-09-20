BlackCoin (BLK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.058753 24 timer høy $ 0.059047 All Time High $ 1.15 Laveste pris $ 0.0019911 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) +0.08% Prisendring (7D) +70.47%

BlackCoin (BLK) sanntidsprisen er $0.058941. I løpet av de siste 24 timene har BLK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.058753 og et toppnivå på $ 0.059047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLK er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.0019911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLK endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og +70.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlackCoin (BLK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.76M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.89M Opplagsforsyning 63.73M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlackCoin er $ 3.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLK er 63.73M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.89M.