Dagens BlackCoin livepris er 0.058941 USD. Spor prisoppdateringer for BLK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BlackCoin livepris er 0.058941 USD. Spor prisoppdateringer for BLK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BLK til USD livepris:

$0.058941
$0.058941$0.058941
0.00%1D
mexc
USD
BlackCoin (BLK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:59:22 (UTC+8)

BlackCoin (BLK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.058753
$ 0.058753$ 0.058753
24 timer lav
$ 0.059047
$ 0.059047$ 0.059047
24 timer høy

$ 0.058753
$ 0.058753$ 0.058753

$ 0.059047
$ 0.059047$ 0.059047

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 0.0019911
$ 0.0019911$ 0.0019911

-0.14%

+0.08%

+70.47%

+70.47%

BlackCoin (BLK) sanntidsprisen er $0.058941. I løpet av de siste 24 timene har BLK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.058753 og et toppnivå på $ 0.059047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLK er $ 1.15, mens den rekordlave prisen er $ 0.0019911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLK endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og +70.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlackCoin (BLK) Markedsinformasjon

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

--
----

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

63.73M
63.73M 63.73M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BlackCoin er $ 3.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLK er 63.73M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.89M.

BlackCoin (BLK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BlackCoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BlackCoin til USD ble $ +0.0043368080.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BlackCoin til USD ble $ -0.0050438878.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BlackCoin til USD ble $ +0.01087555755748936.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.08%
30 dager$ +0.0043368080+7.36%
60 dager$ -0.0050438878-8.55%
90 dager$ +0.01087555755748936+22.63%

Hva er BlackCoin (BLK)

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

BlackCoin (BLK) Ressurs

Offisiell nettside

BlackCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BlackCoin (BLK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BlackCoin (BLK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BlackCoin.

Sjekk BlackCoinprisprognosen nå!

BLK til lokale valutaer

BlackCoin (BLK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BlackCoin (BLK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BlackCoin (BLK)

Hvor mye er BlackCoin (BLK) verdt i dag?
Live BLK prisen i USD er 0.058941 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLK til USD er $ 0.058941. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BlackCoin?
Markedsverdien for BLK er $ 3.76M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLK?
Den sirkulerende forsyningen av BLK er 63.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLK ?
BLK oppnådde en ATH-pris på 1.15 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLK?
BLK så en ATL-pris på 0.0019911 USD.
Hva er handelsvolumet til BLK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLK er -- USD.
Vil BLK gå høyere i år?
BLK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:59:22 (UTC+8)

