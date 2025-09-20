Black Phoenix (BPX) Prisinformasjon (USD)

Black Phoenix (BPX) sanntidsprisen er $3.04. I løpet av de siste 24 timene har BPX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.04 og et toppnivå på $ 3.04, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BPX er $ 3.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000133.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BPX endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nåværende markedsverdi på Black Phoenix er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BPX er 0.00, med en total tilgang på 4000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.16B.