Black Agnus (FTW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00277254$ 0.00277254 $ 0.00277254 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.12% Prisendring (7D) -21.74% Prisendring (7D) -21.74%

Black Agnus (FTW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FTW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FTW er $ 0.00277254, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FTW endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.12% over 24 timer og -21.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Black Agnus (FTW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.92K$ 169.92K $ 169.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.92K$ 169.92K $ 169.92K Opplagsforsyning 60.00T 60.00T 60.00T Total forsyning 59,996,503,121,476.914 59,996,503,121,476.914 59,996,503,121,476.914

Nåværende markedsverdi på Black Agnus er $ 169.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FTW er 60.00T, med en total tilgang på 59996503121476.914. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.92K.