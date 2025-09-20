BL00P (BL00P) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00686626 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

BL00P (BL00P) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BL00P blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BL00P er $ 0.00686626, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BL00P endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BL00P (BL00P) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.14K Opplagsforsyning 731.76M Total forsyning 731,764,349.6505654

Nåværende markedsverdi på BL00P er $ 17.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BL00P er 731.76M, med en total tilgang på 731764349.6505654. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.14K.