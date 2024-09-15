BKOKFi (BKOK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BKOKFi (BKOK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BKOKFi (BKOK) Informasjon Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Offisiell nettside: https://bkokfi.com Teknisk dokument: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Kjøp BKOK nå!

BKOKFi (BKOK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BKOKFi (BKOK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 433.85K $ 433.85K $ 433.85K Total forsyning: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Sirkulerende forsyning: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 433.85K $ 433.85K $ 433.85K All-time high: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 All-Time Low: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Nåværende pris: $ 0.088212 $ 0.088212 $ 0.088212 Lær mer om BKOKFi (BKOK) pris

BKOKFi (BKOK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BKOKFi (BKOK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BKOK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BKOK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BKOKs tokenomics, kan du utforske BKOK tokenets livepris!

